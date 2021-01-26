Финансовый рынок: Альтернативная энергетика Европы смогла обогнать по объему генерации обычную

Об этом сообщается в отчете британского аналитического центра Ember и немецкого Agora Energiewende.

На гидроэлектростанции, ветряные, солнечные станции, а также те, которые используют биомассу, приходится 38,2% выработки. На угольные и газовые пришлось 37%. За год угольные ТЭС потеряли 20%, их доля в энергобалансе составляет 13%.

Выработка на газовых станциях, на фоне довольно существенного падения цен, снизилась не столь сильно – лишь на 4%. В настоящее время, лидерами в сфере альтернативной энергетики стали Дания, Ирландия, Германия и Испания.В то же время отмечается, что нынешних темпов недостаточно для того, чтобы достичь целевых показателей в 2030 году, они должны вырасти как минимум в три раза. Ранее сообщалось о том, что Россия планирует сократить объем поддержки генерации энергии на основе возобновляемых источников.

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