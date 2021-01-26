МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Промышленность
Финансовый рынок: Альтернативная энергетика Европы смогла обогнать по объему генерации обычную
logo

Финансовый рынок: Альтернативная энергетика Европы смогла обогнать по объему генерации обычную

На гидроэлектростанции, ветряные, солнечные станции, а также те, которые используют биомассу, приходится 38,2% выработки
По итогам 2020 года альтернативная энергетика Европы впервые обогнала по объему генерации обычную, то есть ту, которая использует ископаемое топливо. 

Об этом сообщается в отчете британского аналитического центра Ember и немецкого Agora Energiewende.

На гидроэлектростанции, ветряные, солнечные станции, а также те, которые используют биомассу, приходится 38,2% выработки. На угольные и газовые пришлось 37%. За год угольные ТЭС потеряли 20%, их доля в энергобалансе составляет 13%.

Выработка на газовых станциях, на фоне довольно существенного падения цен, снизилась не столь сильно – лишь на 4%. В настоящее время, лидерами в сфере альтернативной энергетики стали Дания, Ирландия, Германия и Испания.В то же время отмечается, что нынешних темпов недостаточно для того, чтобы достичь целевых показателей в 2030 году, они должны вырасти как минимум в три раза. Ранее сообщалось о том, что Россия планирует сократить объем поддержки генерации энергии на основе возобновляемых источников.

Читайте также: Финансовый рынок: Украина не будет импортировать электроэнергию из России

вторник 26.01.2021 | 15:10
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok