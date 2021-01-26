RoboForex предлагает выгодные условия на счетах ECN-Pro и Prime

Таким образом, компания пытается поддержать своих клиентов и помочь им вывести торговлю на максимально эффективный уровень. Так, например, начать работать на Prime-счете можно, вложив лишь 10 долларов. Напомним, ранее размер минимального депозита достигал 5 тысяч долларов.
Ниже приводим данные по счетам.
ECN-Pro подойдет опытным трейдерам, которым нужны высокая скорость и качество обработки каждой заявки в любых рыночных условиях.
- Минимальный депозит — 10 долларов
- Установлены такие же уровни спредов (от 0 пунктов), как на счетах типа «Prime»
- Максимальное кредитное плечо увеличено до 1:500
- Комиссия 20 USD за 1 млн USD торгового оборота
- Торговые инструменты — 36 валютных пар, Криптовалюты, металлы, CFD на US акции, индексы и нефть
- Торговля на MetaTrader 4/5, cTrader
- Узкие спреды от 0 пунктов
- Минимальный депозит — 10 USD (вместо 5 000 USD)
- Максимальное кредитное плечо увеличено до 1:300
- Комиссия 15 USD за 1 млн USD торгового оборота
- Торговые инструменты — 28 валютных пар, криптовалюты, металлы, CFD на US акции, индексы и нефть
- Торговля на MetaTrader 4
Источник: RoboForex
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