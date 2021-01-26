Финансовый рынок: Фондовые индексы Европы завершили торги в плюсе

Основное внимание инвесторов направлено на заседание ФРС США, которое начнется 26 января.

Корпоративные отчеты компаний также остаются в центре внимания. Сегодня ожидаются финансовые квартальные данные American Express, 3M, General Electric, Johnson & Johnson и Verizon.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,8% до 408,37. Немецкий DAX увеличился на 1,4%, французский CAC 40 — на 1 %, а британский FTSE 100— на 0,8%.

Бумаги UBS выросли на 2,2% после того, как банк сообщил о росте квартальной чистой прибыли и заявил, что намерен выкупить акций на сумму 4,5 миллиарда долларов в течение трех лет.

Бумаги Novartis снизились 3% после того, как его продажи в IV квартале и чистая прибыль от основной деятельности оказались ниже ожиданий.

Финансовые активы Hikma Pharmaceuticals подорожали на 1%, после сообщения о том, что она заключила партнерское соглашение с GlaxoSmithKline SAE, египетской дочерней компанией GlaxoSmithKline plc.

Ценные бумаги авиакосмической компании Rolls Royce упали на 9%.

Бумаги British Airways IAG упали 2,8%, а EasyJet снизились на 1,4% на фоне перспективы более жестких ограничений в Англии и других европейских странах.

Из экономических данных следует отметить, что количество безработных в Объединенном Королевстве выросло, а уровень занятости сократился в III финансовом квартале, показали результаты мониторинга, проведенного Управлением национальной статистики.

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