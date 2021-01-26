Фондовый рынок: Стоимость нефти растет на фоне позитивных новостей

Возможности роста были ограничены статистикой количества случает заражения коронавирусом и возможным не принятием в Конгрессе США пакета стимулов Джо Байдена для экономики США.

Котировки на нефть Brent с поставками в апреле выросли на 0,3% до 55,85 долл/барр. Котировки на нефть WTI с осуществлением контрактов в апреле поднялись на 0,4% до 52,99 долл/барр.

Организация Petro-Logistics заявила в понедельник, что ОПЕК и ее союзники соблюдают ограничения на добычу нефти в среднем на 85% в январе по сравнению с 75% в декабре.

"Наибольшее сокращение поставок в январе ожидается из Ливии, Ирака и Нигерии", — сказано в сообщении.

Согласно правительственным данным, опубликованным в понедельник, в декабре импорт сырой нефти в Индию вырос до рекордного уровня за последние два года, поскольку ослабление большинства карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, повысило экономическую активность.

Относительно стимулов, президент США Джо Байден заявил, что он открыт для переговоров по своей программе по борьбе с Covid-19 на сумму $1,9 трлн.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что пакет помощи маловероятен до середины марта, как раз тогда, когда пособия по безработице из последнего пакета закончатся.

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