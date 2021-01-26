Форекс: Kalita-Finance проводит акцию Торговые планы

Для участия в акции необходимо пополнить торговый счет на сумму от 5 000 рублей и сообщить о пополнении торгового счета по электронной почте. Важно - сообщить о пополнении нужно не позднее, чем через сутки с момента пополения, и именно на указанный емейл, в противном случае участию в акции будет отказано. Срок участия в акции две недели, возможно повторное участие. Пополнения для участия в акции принимаются начиная с 10:30 мск. 25 января. Все вопросы по данному предложению можно обсудить по электронной почте.

Информация, получаемая клиентом в рамках данного предложения, носит исключительно информативный характер и не является руководством к совершению сделок. Клиент понимает и не считает компанию «Калита-Финанс» ответственной за возможные убытки, возникшие вследствие использования полученной информации. Компания имеет право отказать в участии в акции без объяснения причин, а также в любое время изменить условия и сроки проведения акции. В случае участия в данной акции получение стартового бонуса невозможно.

Источник: Kalita-Finance

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