Форекс: В декабре экспорт Гонконга стремительно вырос

Экспорт вырос на 11,7% в годовом выражении в декабре, что стало первым двузначным ростом и самыми высокими темпами роста с октября 2018 года. В ноябре экспорт вырос на 5,6%.

Импорт увеличился на 14,1% в годовом выражении в декабре после роста на 5,1% в ноябре.

В месячном исчислении экспорт вырос на 3,3%, а импорт — на 8,1%.

Видимый торговый дефицит увеличился до 45,7 млрд гонконгских долларов с 25,6 млрд в ноябре. По отношению к аналогичному периоду прошлого года дефицит составил 32,4 миллиарда гонконгских долларов.

В 2020 году, когда мировая торговая деятельность была разрушена пандемией Covid-19, экспорт Гонконга сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, а импорт — на 3,3%.

Торговый дефицит составил 342,2 млрд гонконгских долларов по сравнению с 426,7 млрд гонконгских долларов в 2019 году.

Представитель власти объяснил сильный рост экспорта в декабре дальнейшим восстановлением импортного спроса на многих основных рынках.

Значительно увеличился экспорт в материковый Китай, а также в США и ЕС. Отгрузки на многие другие крупные азиатские рынки также улучшились.

"Ожидается, что в то время как экономика материкового Китая будет и дальше укрепляться и оказывать поддержку экспорту Гонконга, перспективы других основных рынков будут зависеть от развития ситуации с пандемией", — добавил представитель.

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