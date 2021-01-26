Форекс: Финам улучшает работу терминала TRANSAQ

Теперь TRANSAQ поддерживает мультивалютные операции: инвесторы смогут осуществлять на Московской бирже сделки по одному и тому же инструменту, номинированному в разных валютах. Например, различными ETF, а также торговать инструментами, номинированными в евро. В интерфейсе при отображении портфеля инвестора появится новая категория — "Валюта", позволяющая группировать все позиции по активам в соответствии с валютой, в которой они номинированы.

Дополнительно в обновленной версии терминала был уточнен порядок расчета риск-параметров по начальным и минимальным требованиям: теперь немаржинальные ценные бумаги в расчете учитываться не будут.

В ближайшее время мультивалютные возможности по TRANSAQ будут расширены — в частности, будет добавлена возможность совершения сделок на иностранных биржах.

Источник: Finam

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