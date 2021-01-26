МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Форекс: В Великобритании растет уровень безработицы
logo

Форекс: В Великобритании растет уровень безработицы

Число безработных увеличилось на 202 000 человек до 1,72 миллиона в III финансовом квартале
Количество безработных в Великобритании растет, а уровень занятости снизился в III квартале финансового года, показали результаты опроса, проведенного Управлением национальной статистики.

Количество безработных выросло на 0,6 процентных пункта по сравнению со вторым финансовым кварталом до 5% в третьем. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 5,1%.

В то же время уровень занятости упал на 0,4 процентных пункта до 75,2%. Занятость снизилась на 88 000 человек за квартал.

Число безработных увеличилось на 202 000 человек до 1,72 миллиона в III финансовом квартале.

Средняя прибыль, включая бонусы, выросла на 3,6% по сравнению с прошлым годом против ожидаемого роста на 2,9%.

Средняя прибыль без учета бонусов также выросла на 3,6% по сравнению с прогнозом в 3,2%.

В декабре количество поданных заявлений по безработице выросло до 7,4% с учетом сезонных колебаний с 7,3% в ноябре.

Количество обращений за пособием по безработице увеличилось на 7000 по сравнению с предыдущим месяцем до 2,6 миллиона.

Читайте также: Форекс - В ноябре ВВП Норвегии снизился

вторник 26.01.2021 | 10:18
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok