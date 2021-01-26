Японский фондовый рынок снижается

Японский рынок акций снижается после закрытия на 30-летнем максимуме в предыдущей сессии.

Контрольный индекс Nikkei 225 снизился на 149,50 пункта до 28 672,79 пункта после падения до минимума 28 617,18 пункта в начале торгов.

Акции крупнейшей на рынке группы SoftBank прибавляют 0,2%, в то время как Fast Retailing снизились на 1%. В сфере технологий: бумаги Tokyo Electron выросли на 2%, а Advantest подешевели на 0,4%.

Ценные бумаги главных экспортеров в основном упали, несмотря на более слабую иену. Акции Canon выросли на 3%, в то время как Mitsubishi Electric снизились на 2%, а Sony упали на 0,9%.

В финансовом секторе акции Sumitomo Mitsui Financial упали на 1%, а Mitsubishi UFJ Financial — на 0,6%. Среди автопроизводителей акции Toyota подешевели на 1%, а Honda — 0,9%.

Бумаги Кawasaki Kisen Kaisha снизились 4%, а Olympus Corp. — 3%. Fujitsu, Bridgestone, Yaskawa Electric и Tokyu Corp. упали на 2% каждая.

Члены совета по денежно-кредитной политике Банка Японии согласились с тем, что экономика страны продолжает умеренно расти после пандемии Covid-19.

Руководство банка сообщило, что они будут продолжать поддерживать свою ДКП, пока не будет достигнут целевой показатель инфляции в 2% и они не исключают возможность дальнейшего смягчения экономической политики в свете экономических стрессов, вызванных пандемией.

На валютном рынке доллар США во вторник торгуется в верхнем диапазоне 103 иен.

Рынки Южной Кореи, Шанхая и Гонконга падают на 1% каждый. Сингапур, Индонезия и Тайвань торгуются в снижении. Новая Зеландия и Малайзия — растут.

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