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В Германии зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом
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В Германии зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

Британский штамм коронавируса был обнаружен на территории Германии еще в ноябре
​В Германии был зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом, причем данный случай был вызван британским штаммом. 

Заразилась жительница Ганновера. Источник инфекции остается невыясненным, однако власти данного региона уверены, что дальнейшая передача вируса невозможна. По словам главы департамента общественного здравоохранения, результаты контрольных тестов вселяют определенную уверенность.

В настоящее время на карантин отправлены 120 человек, с которыми предположительно был прямой или косвенный контакт. Карантин продлится три недели, если не будет отрицательного теста.

Британский штамм коронавируса был обнаружен на территории Германии еще в ноябре. Новая мутация коронавируса появилась в Великобритании в сентябре 2020 года, однако более активно она начала распространяться в декабре. Мутация произошла на белках-шипах на поверхности коронавируса. Новый вариант коронавируса распространяется гораздо быстрее, что может привести к резкому росту количества заболевших. В настоящее время так называемый «британский» штамм коронавируса обнаружен уже в 60 государствах. В настоящее время во многих странах ужесточены карантинные меры.

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понедельник 25.01.2021 | 21:36
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