Форекс: Доллар США перешел к росту на фоне негативных новостей

Данные исследования института ifo показали, что в январе деловое доверие в Германии снизилось.

По информации университета Джона Хопкинса, число случаев коронавируса во всем мире превысило 99 миллионов, а число погибших превысило 2 миллиона.

В ближайшие дни французское правительство может ввести очередные карантинные ограничения для борьбы с коронавирусом в стране. В среду власти Франции планирует провести встречу, чтобы решить, требуются ли дальнейшие карантинные меры.

Президент США Байден вновь наложил запрет на въезд в страну граждан из Великобритании, Ирландии и 26 стран Европы. Приказ также коснется туристов из Бразилии и Южной Африки, где были обнаружены новые штаммы вируса.

Доллар укрепился относительно франка до уровня 0,8877, относительно евро — 1,2140. Следующее сопротивление для доллара ожидается в районе 0,90 против франка и 1,17 против евро.

Доллар США подорожал к фунту стерлингов и торгуется в районе 1,3666. Если доллар продолжит рост, 1,34, вероятно, станет его следующим уровнем сопротивления.

Американская валюта выросла относительно канадского доллара до уровня 1,2718, австралийского — 0,7718. Доллар встретит сопротивление в районе 1,29 против канадского доллара и 0,75 против австралийского доллара.

Доллар США в паре с иеной вырос до 103,85. Сопротивление 108.00, вероятно, будет рассматриваться как следующий уровень.

К новозеландскому доллару американский торгуется стабильно на уровне 0,7217.

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