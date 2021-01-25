Форекс: В январе индекс доверия в Германии снизился

Январский индикатор делового доверия опустился больше, чем прогнозировалось, до 90,1 пункта с уточненных 92,2 пункта в декабре 2020 года. Эксперты ожидали падение индекса до 91,8.

Компании оценили свое текущее финансовое положение как худшее, чем в прошлом месяце, а их ожидания были более пессимистичными.

Индекс оценки делового доверия опустился до 89,2 с 91,3 пункта в прошлом месяце. Это было ниже ожидаемого значения 90,6. Индекс ожиданий упал до 91,1 с 93,0 пункта. Аналитики прогнозировали данный показатель на отметке 93,2.

После восьми повышений к ряду уверенность деловых кругов в обрабатывающей промышленности упала. Это произошло из-за снижения оптимистичных ожиданий производственных компаний. Напротив, оценки текущей ситуации были значительно лучше.

В секторе услуг деловая уверенность резко снизилась, поскольку компании скорректировали свои оценки текущей ситуации в сторону понижения и были гораздо более пессимистичны в отношении ближайших месяцев.

Исследование показало, что в торговле резко упали деловые настроения. Индикатор текущей ситуации упал в отрицательную зону и показал самое резкое падение с апреля 2020 года. Настроения ухудшились практически во всех розничных сегментах.

В строительной отрасли ухудшился деловой климат. Оценки текущей деловой ситуации снижаются. Кроме того, многие компании пессимистично оценивали предстоящие месяцы.

29 января компания Destatis опубликует данные о ВВП за четвертый квартал. Согласно официальной оценке, крупнейшая экономика еврозоны сократилась за весь 2020 год. ВВП упал на 5%, что является максимальным показателем с финансового кризиса 2008-2009 годов.

Читайте также: Форекс: В декабре розничные продажи в Польше снизились