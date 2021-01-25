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Форекс: FortFS предлагает заработать реальные деньги за сторис в Instagram
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Форекс: FortFS предлагает заработать реальные деньги за сторис в Instagram

Вы можете получить реальные деньги за репосты публикаций FortFS в Instagram
​Есть аккаунт в Instagram? Компания FortFS предлагает заработать реальные деньги за сторис! 

Теперь вы можете получить реальные деньги за репосты публикаций FortFS в Instagram.

  • Устанавливайте официальное приложение Instagram на свой смартфон и подписывайтесь на аккаунт instagram.com/fortfs_cis/
  • Переходите на страницу Программы Премирования
  • Делайте репосты указанных публикаций себе в сторис
  • Получайте $1 в качестве награды
Перед тем, как приступить к выполнению заданий программы премирования в Instagram, FortFS настоятельно рекомендует ознакомиться со следующими документами.

  • Общие положения программы премирования
  • Требования к аккаунтам участников в Instagram
  • Инструкции по выполнению заданий Instagram

Источник: FortFS

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понедельник 25.01.2021 | 14:59
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