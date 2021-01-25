Форекс: FortFS предлагает заработать реальные деньги за сторис в Instagram

Теперь вы можете получить реальные деньги за репосты публикаций FortFS в Instagram.

Устанавливайте официальное приложение Instagram на свой смартфон и подписывайтесь на аккаунт instagram.com/fortfs_cis/

Переходите на страницу Программы Премирования

Делайте репосты указанных публикаций себе в сторис

Получайте $1 в качестве награды

Перед тем, как приступить к выполнению заданий программы премирования в Instagram, FortFS настоятельно рекомендует ознакомиться со следующими документами.

Общие положения программы премирования

Требования к аккаунтам участников в Instagram

Инструкции по выполнению заданий Instagram

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