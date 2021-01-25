Форекс: FortFS предлагает заработать реальные деньги за сторис в Instagram

Теперь вы можете получить реальные деньги за репосты публикаций FortFS в Instagram.
- Устанавливайте официальное приложение Instagram на свой смартфон и подписывайтесь на аккаунт instagram.com/fortfs_cis/
- Переходите на страницу Программы Премирования
- Делайте репосты указанных публикаций себе в сторис
- Получайте $1 в качестве награды
- Общие положения программы премирования
- Требования к аккаунтам участников в Instagram
- Инструкции по выполнению заданий Instagram
Читайте также: Фондовый рынок: FreshForex информирует об изменении в расписании торгов 26 января