Курс золота: Стоимость драгоценного метала остается стабильным

Спотовая цена золота находится на уровне 1 855,87 доллара за унцию после падения на 0,9 процента на предыдущей сессии. Фьючерсы на золото в США снизились до отметки 1855,35 доллара.

На фоне политических разногласий законодатели США начинают работать над программой Джо Байдена о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов.

По данным Financial Times, у Джо Байдена есть шанс заручиться поддержкой обеих партий по рассмотрению его плана стимулирования на $1,9 трлн после того, как демократы Конгресса заявили, что хотят заключить соглашение до суда по импичменту против Дональда Трампа.

Инвесторы ожидают, что в конечном итоге программа будет принята и сможет ускорить экономический рост США.

На своем заседании в среду Федеральная резервная система США рассмотрит вопросы по денежно-кредитной политике. Фондовые игроки надеются, что ФРС отложит любые изменения в своей программе покупки облигаций до 2022 года.

Рост числа случаев Covid-19 и растущее разочарование по поводу доступности вакцинации также поддержали драгоценный металл.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал задержки поставок Pfizer Inc. и AstraZeneca Plc "неприемлемыми".

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предупредил, что вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными против новых штаммов заболевания.

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