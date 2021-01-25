Фондовый рынок: Стоимость нефти растет на фоне слабеющего доллара

Нефть марки Brent с поставками в апреле выросла на 0,5% до 55,52 долл/барр. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,6% до 52,56 долл/барр.

Доллар находится под давлением, поскольку склонность к риску по-прежнему подкрепляется оптимизмом по стимулированию экономики США, а также предстоящим заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

На фоне острых политических разногласий конгрессмены США приступают к обсуждению предложения Джо Байдена о стимулировании экономики страны на $1,9 трлн.

Инвесторы ожидают, что в конечном итоге появятся дополнительные расходы, которые помогут ускорить рост мировой экономики.

Участники рынка по-прежнему надеются, что глава ФРС Джером Пауэлл после заседания по экономической политике в среду подтвердит, что ежемесячные покупки облигаций на сумму $ 120 млрд в ближайшее время не будут сокращены.

Согласно данным по Covid-19, новая пандемия коронавируса заразила почти 100 миллионов человек во всем мире и более 2,1 миллиона человек погибли.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье, что у него положительный результат на Covid-19.

Китай сообщил о росте числа новых случаев Covid-19, что вызвало новые опасения по поводу удара по мировому спросу на топливо.

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