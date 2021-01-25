Финансовый рынок: Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно

Как показали результаты исследования института ifo, уверенность деловых кругов Германии в январе снизилась. В январе индекс делового доверия упал до 90,1 с пересмотренных 92,2 в предыдущем месяце. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 91,8.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% до 409,43 после падения на 0,6% в пятницу. Немецкий DAX вырос, в то время как французский индекс CAC 40 и британский FTSE 100 упали на 0,2%.

Акции Siemens Energy выросли на 1,4%. Дочерняя компания Siemens AG, сообщила, что предварительная выручка за первый квартал 2021 финансового года увеличилась на 2,6% до 6,54 миллиарда евро. Предприятие подтвердило свой прогноз на 2021 финансовый год.

Бумаги голландской компании по производству медицинских технологий Philips выросли на 2,3% после того, как она сообщила о 7-процентном увеличении основной прибыли в четвертом квартале.

Британский фармацевтический производитель AstraZeneca подорожал на 1,5% после того, как объявил о положительных результатах исследования 3 фазы препарата ELEVATE-RR Calquence.

SThree Plc вырос на 2,6% после того, как его годовая прибыль превысила прогнозы.

Бумаги Ricardo, компании, занимающейся инженерными, техническими, экологическими и стратегическими консультациями, подскочили на 5%.

Компания отметила, что объем заказов, выручка и операционная прибыль увеличились за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря, по сравнению с шестью месяцами до 30 июня 2020 года.

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