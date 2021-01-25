Форекс: Брокер FxPro отчитался о своих результатах за 2020 год

2020 год в цифрах.

+60 млн исполненных ордеров. За все время мы исполнили 461,7 млн ордеров.

+654 тыс. новых торговых счетов. За все время наши клиенты открыли 1,8 млн торговых счетов.

+8 новых наград. За все время FxPro получила более 75 международных наград.

Награды FxPro за 2020 год.

Лучшая торговая платформа

Investors Chronicle, Financial Times Investment and Wealth Management Awards

Лучший Форекс провайдер

Online Personal Weath Awards

Лучшее мобильное приложение

Online Personal Weath Awards

Самый инновационный FX брокер Британии

International Business Magazine

Лучшее торговое приложение Британии

International Business Magazine

Лучший брокер по платформе MetaTrader

ForexBrokers.com

Лучшая торговая платформа Африки

Global Forex Awards

Лучшая торговая платформа Азии

Global Forex Awards

Новые продукты 2020 года.

Приложение FxPro: торгуйте с мобильного как профи.

В этом году мы выпустили несколько обновлений приложения FxPro, которое уже успело получить мировое признание и международные награды. С его помощью вы можете открывать сделки на CFD, управлять торговыми счетами, отслеживать публикацию экономических показателей и получать уведомления о повышенной волатильности.

За 2020 год более 3,5 млн трейдеров скачали наше приложение. Присоединяйтесь к ним прямо сейчас! Установите FxPro на любой смартфон на базе iOS/Android.

Новый раздел по онлайн-безопасностию

На фоне пандемии коронавируса во всем мире резко активизировались интернет-мошенники. Поскольку для команды FxPro защита данных клиентов всегда стоит на первом месте, мы создали новый раздел по онлайн-безопасности. В нем вы найдете конкретные меры предосторожности, которые помогут избежать утечки вашей персональной информации в Сети. Там же мы опубликовали подробное описание шагов, которые предпринимает компания FxPro для обеспечения безопасности личных данных трейдеров.

Выдающийся сезон для команды McLaren.

2020 год запомнится невероятно успешным участием наших официальных партнеров, гоночной команды McLaren, в Кубке конструкторов Formula 1. Они завершили сезон на 3-м месте, заработав 202 очка, а пилоты Норрис и Сайнс заняли 5 и 6 место в общем гоночном зачете.

FxPro благодарит всю команду McLaren за то, что они поддерживали боевой дух зрителей и радовали своими результатами на протяжении 2020 года. С нетерпением ждем развития нашего партнерства в наступающем году и уверены, что новый Сезон-2021 станет таким же захватывающим и зрелищным!

Уверенно смотрим в будущеею

От всей команды FxPro, желаем вам процветания в 2021 году. Впереди у нас еще больше интересных обновлений, современных продуктов и полезных услуг, которые превзойдут самые смелые ожидания трейдеров!

Источник: FxPro

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