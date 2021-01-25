Форекс: В декабре потребительские цены в Сингапуре остались на уровне ноября

Декабрьский индекс потребительских цен не изменился в годовом выражении после снижения на 0,1% в ноябре. Эксперты ожидали падения индикатора на 0,1%.

В декабре основной индекс потребительских цен MAS, который исключает расходы на проживание и частный автомобильный транспорт, упал на 0,3% в годовом исчислении после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали падения на 0,1%.

В 2020 году как базовый индекс потребительских цен MAS, так и потребительские цены снизились на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

Статистическое управление ожидает роста внешней инфляции в ближайшие кварталы на фоне восстановления мировых цен на нефть.

По прогнозам статистического управления и MAS, в этом году средняя инфляция по базовым ценам MAS и CPI-All Items составит минус 0,2%.

Ожидается, что в следующем году базовая инфляция MAS составит в среднем от 0 до 1 процента, в то время как инфляция по всем статьям ИПЦ прогнозируется на уровне от минус 0,5 до 0,5 процента.

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