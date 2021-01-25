Финансы: Фондовые рынки Австралии и Японии растут

Австралийский фондовый рынок растет. Настроение инвесторов поднялось после новостей о том, что вакцина Pfizer/BioNTech Covid-19 была одобрена для использования в Австралии, а массовая иммунизация должна начаться в конце февраля.

Основной индикатор S & P / ASX 200 вырос на 11,20 пункта до 6 811,60. Индикатор All Ordinaries поднялся на 15,00 пункта до 7 093,90.

Среди акций крупнейших горнодобывающих компаний, бумаги Fortescue Metals прибавляют более 3%, Rio Tinto — 1%, а BHP Group — почти 1%.

Ценные бумаги крупнейших банков — Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking — выросли от 0,2 до 0,6%.

Акции нефтепроизводителей Oil Search и Woodside Petroleum дешевеют на 1% каждая.

Японский фондовый рынок торгуется в плюсе на фоне выхода корпоративной отчетности в Японии.

Новость о том, что число новых случаев коронавируса в Токио упало ниже 1000 впервые за двенадцать дней, а ежедневный показатель числа случаев коронавируса в Японии упал ниже 4000, также способствовала росту индексов.

Индикатор Nikkei 225 вырос на 119,28 пункта до 28 750,73 пункта после снижения до 28 566,85 пункта на ранних торгах.

Акции SoftBank подешевели на 1%, в то время как Fast Retailing выросли на 1%. В области технологических разработок: Tokyo Electron и Advantest прибавляют по 1% каждая.

Финансовые активы Mitsubishi Electric подорожали на 2%, Canon — 1,1%, Sony — на 2%, а Panasonic — 1%.

В сфере финансов акции Mitsubishi UFJ Financial упали на 0,6%, Sumitomo Mitsui Financial — на 0,2%.

Среди других крупных компаний-лидеров акции Nikon Corp. поднялись на 6%, а Sumitomo Chemical — на 5%. Asahi Kasei и Ube Industries дорожают на 4% каждая.

Напротив, Sharp Corp. и Kubota Corp. теряют более 3%, Casio Computer — 2,9%, Kobe Steel — 2%.

На валютном рынке доллар США в понедельник торгуется в верхнем диапазоне ¥103.

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