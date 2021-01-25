Финансовый рынок: Американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно

Индекс Nasdaq вырос на 12,15 пункта до рекордного максимума закрытия 13 543,06. Dow упал на 179,03 пункта до 30 996,98. S&P 500 снизился на 11,60 пункта до 3 841,47.

Еженедельный рост индексов составил: Nasdaq — на 4,2%, S&P 500 — 1,9%, Доу-Джонса — 0,6%.

Снижению индексов способствовала фиксация прибыли, так как трейдеры надеялись заработать на недавнем росте индикаторов к рекордным показателям.

Положительно на фондовом рынке США отразился отчет Национальной ассоциации риэлторов, который продемонстрировал рост продаж жилой недвижимости в декабре.

Акции полупроводниковых компаний продемонстрировали значительный спад в течение дня, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index упал на 1,8%.

Ценные бумаги поставщиков компьютерного оборудования снизились: индекс компьютерного оборудования NYSE Arca упал на 1,4% после завершения предыдущей сессии на рекордно высоком уровне закрытия.

Акции IBM Corp. резко обвалились после того, как технический гигант сообщил о прибылях за четвертый квартал лучше, чем ожидалось, но о доходах, которые не оправдали прогнозов аналитиков.

Бумаги биотехнологических компаний показали хорошую динамику роста в течение дня, в результате чего индекс NYSE Arca Biotechnology Index вырос на 1,2%.

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