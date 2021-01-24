Финансовый рынок: Франция может ввести новый карантин в ближайшее время

Власти страны готовы ввести очередной нокдаун из-за угрозы распространения, так называемого, британского штамма коронавируса. В настоящее время решение находится на финальном этапе обсуждения и властям страны остается лишь определиться со сроками и условиями, по которым будут действовать ограничения.

Как и в прошлом году, о введении карантина 27 января объявит президент Э. Макрон. Планируется, что ограничения будут действовать до конце будущей недели и будут длиться не менее трех недель.

Однако есть информация, что ограничения могут быть смягчены. Отмечается, что школы будут работать в прежнем режиме. Во Франции действует комендантский час с 16 января. В стране не работают рестораны и кафе, музеи, кинотеатры. Прибывающие в страну должны иметь отрицательные тесты на коронавирус.

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