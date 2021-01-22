Форекс: В декабре розничные продажи в Польше снизились

В декабре розничные продажи сократились на 0,8% в годовом выражении после роста на 5,7% в том же месяце прошлого года. Экономисты ожидали данный показатель на уровне 0,7%.

Декабрьские продажи текстиля, одежды, обуви снизились на 10,9% в годовом исчислении. Продажи твердого, жидкого и газообразного топлива, а также автомобилей, мотоциклов и запчастей опустились на 10,3% и 7,9%, соответственно.

Реализация газет, книг и других товаров в специализированных магазинах сократились на 2,2%, а продажи фармацевтических препаратов, косметики, ортопедического оборудования и прочего — на 0,9% и 9,4% соответственно.

В месячном выражении декабрьские розничные продажи в Польше выросли на 19,8%.

В период с января по декабрь 2020 года розничные продажи снизились на 3,1% по сравнению с прошедшим годом.

В текущих ценах розничные продажи опустились на 0,8% по отношению к декабрю 2019 года.

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