МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Финансовый рынок: RoboForex проводит бесплатные вебинары по трейдингу
logo

Финансовый рынок: RoboForex проводит бесплатные вебинары по трейдингу

11 февраля пройдет вебинар на тему
Компания RoboForex начинает бесплатные вебинары по трейдингу, на которых вы узнаете все о выгодных торговых условиях компании и научитесь инвестировать в высокотехнологичной платформе R Trader​.

Согласно официальным данным, уже 11 февраля пройдет вебинар на тему «Выгодные торговые условия для каждого». На вебинаре вы познакомитесь с компанией и её основными условиями торговли, узнаете о том, как начать инвестировать на конкурентоспособных условиях или стать ее партнёром.

Ниже представлен список тем, которые будут раскрыты на мероприятии.

  • Знакомство с компанией.
  • Выгодные торговые условия для трейдера: 8 типов активов, более 12 000 инструментов, 6 торговых платформ, 5 типов счетов, узкие спреды, Бонусные программы и так далее.
  • Инвестиции через платформу CopyFX.
  • Выгодные торговые условия для инвесторов и партнёров.
Мероприятия проведет Мадина Баймолдина Ведущий, специалист по работе с партнёрами. Основное направление в трейдинге — долгосрочные инвестиции в активы с минимальными рисками.

Уже 25 февраля пройдет вебинар на тему «R Trader — платформа будущего ». На вебинаре вы узнаете о том, что такое платформа R Trader, каковы её основные преимущества и как начать в ней торговать. Кроме того, вы ознакомитесь с интерфейсом платформы и узнаете главные принципы работы в ней.

Темы вебинара.

  • Что такое R Trader.
  • Почему клиенты выбирают R Trader.
  • Как открыть счёт в R Trader.
  • Как работать в платформе R Trader.
Вебинар проведет Адиль Маханбетов, ведущий специалист по работе с партнёрами. Основное направление — алгоритмический трейдинг и математическое прогнозирование.+

Зарегистрируйтесь на вебинары и начните эффективное обучение инвестированию у профессионалов финансового рынка уже в феврале!

Источник: RoboForex



Читайте также: ​Как торговать серебром на рынке Форекс — экспертный обзор МОФТ

пятница 22.01.2021 | 16:11
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok