Финансовый рынок: RoboForex проводит бесплатные вебинары по трейдингу

Согласно официальным данным, уже 11 февраля пройдет вебинар на тему «Выгодные торговые условия для каждого». На вебинаре вы познакомитесь с компанией и её основными условиями торговли, узнаете о том, как начать инвестировать на конкурентоспособных условиях или стать ее партнёром.
Ниже представлен список тем, которые будут раскрыты на мероприятии.
- Знакомство с компанией.
- Выгодные торговые условия для трейдера: 8 типов активов, более 12 000 инструментов, 6 торговых платформ, 5 типов счетов, узкие спреды, Бонусные программы и так далее.
- Инвестиции через платформу CopyFX.
- Выгодные торговые условия для инвесторов и партнёров.
Уже 25 февраля пройдет вебинар на тему «R Trader — платформа будущего ». На вебинаре вы узнаете о том, что такое платформа R Trader, каковы её основные преимущества и как начать в ней торговать. Кроме того, вы ознакомитесь с интерфейсом платформы и узнаете главные принципы работы в ней.
Темы вебинара.
- Что такое R Trader.
- Почему клиенты выбирают R Trader.
- Как открыть счёт в R Trader.
- Как работать в платформе R Trader.
Зарегистрируйтесь на вебинары и начните эффективное обучение инвестированию у профессионалов финансового рынка уже в феврале!
Источник: RoboForex
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