Финансовый рынок: RoboForex проводит бесплатные вебинары по трейдингу

Согласно официальным данным, уже 11 февраля пройдет вебинар на тему «Выгодные торговые условия для каждого». На вебинаре вы познакомитесь с компанией и её основными условиями торговли, узнаете о том, как начать инвестировать на конкурентоспособных условиях или стать ее партнёром.

Ниже представлен список тем, которые будут раскрыты на мероприятии.

Знакомство с компанией.

Выгодные торговые условия для трейдера: 8 типов активов, более 12 000 инструментов, 6 торговых платформ, 5 типов счетов, узкие спреды, Бонусные программы и так далее.

Инвестиции через платформу CopyFX.

Выгодные торговые условия для инвесторов и партнёров.

Мероприятия проведет Мадина Баймолдина Ведущий, специалист по работе с партнёрами. Основное направление в трейдинге — долгосрочные инвестиции в активы с минимальными рисками.

Уже 25 февраля пройдет вебинар на тему «R Trader — платформа будущего ». На вебинаре вы узнаете о том, что такое платформа R Trader, каковы её основные преимущества и как начать в ней торговать. Кроме того, вы ознакомитесь с интерфейсом платформы и узнаете главные принципы работы в ней.

Темы вебинара.

Что такое R Trader.

Почему клиенты выбирают R Trader.

Как открыть счёт в R Trader.

Как работать в платформе R Trader.

Вебинар проведет Адиль Маханбетов, ведущий специалист по работе с партнёрами. Основное направление — алгоритмический трейдинг и математическое прогнозирование.+

Зарегистрируйтесь на вебинары и начните эффективное обучение инвестированию у профессионалов финансового рынка уже в феврале!

Источник: RoboForex

Читайте также: ​Как торговать серебром на рынке Форекс — экспертный обзор МОФТ