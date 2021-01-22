Финансовый рынок: Обзор форекс-брокера FreshForex на рынке Украины

Преимущества брокерской компании в Украине.

FreshForex – торговый бренд международной компании Riston Capital Ltd, которая получила лицензию на островах Сент-Винсент и Гренадины. Здесь же находится и центральный офис брокера. Мониторинг за деятельностью фирмы осуществляется организацией КРОУФР.

FreshForex Украина предлагает торговать при помощи надежных терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Есть версии софта для разных операционных систем и девайсов – не только для персональных компьютеров, но и планшетов и телефонов. К услугам клиентов Freshforex точные и современные инструменты для анализа форекс-рынка, бесплатные обзоры каждую неделю, торговые сигналы по популярным инструментам от экспертов компании.

Почему Freshforex в Украине лучше других брокеров:

1. 15 лет в торговле на Forex – это главный показатель надежности.

2. 139+ различных инструментов в торговом пуле – акции, металлы, индексы, крипта.

3. 100% защита интересов клиентов, так как брокер использует только лицензированных поставщиков ликвидности и последние системы шифрования данных.

4. Вывод денег – в течение 10 минут.

5. 0 пунктов − спреды на профессиональных счетах ECN.

6. Моментальное исполнение ордеров без реквот.

7. Свыше 1000 научных статей, руководств, инструкций и шпаргалок для трейдеров в разделе CleverFX.

8. Отсутствие комиссий за пополнение счета.

9. Служба поддержки, которая работает в режиме 24/5.

10. До $20 с каждого лота – это в Украине пока что самое выгодное предложение для партнеров на рынке.

Компания уже имеет 63% охват по странам в мире, то есть на планете 252 страны, и жители 158 из них используют платформу Фреш Форекс для торговли на форекс-рынке. Показатель успешности сделок трейдеров держится на отметке – 65%. Отдельно хочется отметить свыше 20 международных наград, которые присуждались за лучшую бонусную политику, лучшую службу поддержки, динамическое развитие или самые выгодные торговые условия. В 2015 году компания получила в Shanghai Forex Expo награду «Лучший брокер Азии».

Условия сотрудничества с брокером

Торговые условия Фреш Форекс Украина – самые выгодные на рынке Forex. Со своими трейдерами фирма работает честно, прозрачно и открыто.

Можно открыть следующие варианты счетов для осуществления торговых операций:

Classic – хороший вариант для старта. Трейдеру предлагают 130+ инструментов, кредитное плечо 1:2000 и минимальный ордер 0,01 лота.

Market Pro подходит для активных пользователей. Условия работы – исполнение ордеров от 0,1 с, спред от 0,9 и точное котирование 5/3 знака.

ECN – для профи на рынке Форекс. Трейдерам предлагают быстрый вывод средств на межбанк, высокую ликвидность и торговлю внутри спреда.

Любой счет можно открыть в евро, российских рублях или долларах. К счету можно подключить опцию swap free, что актуально для жителей исламских стран. Помимо этого, Freshforex в Украине разрешает вести торговлю с привлечением советников, отсутствуют лимиты на хеджирование и локирование позиций.

Особенности пополнения и вывода средств.

Как уже говорилось выше, этот брокер в Украине не взимает комиссию за пополнение счета, то есть вы получаете всю сумму на баланс без дополнительных или скрытых платежей и сборов.

Для этого можно использовать такие платежные системы:

Карты банка.

Neteller.

QIWI.

Skrill.

Bitcoin и Mercury.

Интернет-банкинг Приват24, Альфа клик, Сбербанк Онлайн.

Perfect Money.

Юмани.

Среднее время вывода денег в системе – не более 10 минут, если операция была сделана в рабочее время компании.

Связаться со службой поддержки можно при помощи:

онлайн-чата;

звонка по Скайпу, достаточно кликнуть на опцию, и система автоматически переведет вас в мессенджер;

Внимательная служба поддержки работает в режиме 24/5. При этом каждому клиенту автоматически выдается персональный менеджер, который курирует решение вопроса.

Вывод

Брокер FreshForex отличается качественным сервисом, выгодными торговыми условиями для жителей Украины, имеет веские преимущества перед другими конкурирующими компаниями.

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