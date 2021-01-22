Курс золота: Стоимость драгоценного металла снижается

Спотовая цена золота снизилась на 0,9% до 1854,28 доллара за унцию, а фьючерсы на золото США упали на 0,6% до 1854,50 доллара.

Это произошло после того, как главный финансовый регулятор Европы заявил о сохранении процентных ставок на рекордно низкой отметке и продлении программы по приобретению активов в объеме €1,85 трлн в четверг.

Кроме того, рост доходности облигаций последовал за лучшими, чем прогнозировалось, данными Соединенных Штатов по заявкам на пособие по безработице.

Еженедельные заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе снизились, а количество вводимых в эксплуатацию новых домов в декабре выросло до рекордных показателей с конца 2006 года, свидетельствуют опубликованные отчеты.

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