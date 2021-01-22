Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии преимущественно снизились

Оптимизм по поводу активизации усилий по борьбе с коронавирусом и ожидания дополнительных стимулов при новой администрации Байдена не смогли поддержать сегодняшние рынки.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 14,51 пункта до 3606,75 на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции в стране. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 479,91 пункта до 29 447,85.

Японский рынок акций откатился с 30-летнего максимума на фоне снижения доллара. Потребительские цены в Японии снизились на 1,2% в годовом исчислении в декабре.

Индекс Nikkei обвалился на 125,41 пункта до 28 631,45 пункта. Более широкий Topix закрылся падением на 0,21% до 1 856,64 пункта.

Бумаги Dentsu Group упали на 2,2% после сообщений, предполагающих отмену Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, хотя правительство опровергло эти сообщения.

Акции Shiseido выросли на 4,4% после новостей о том, что она ведет переговоры о продаже своего бизнеса по реализации шампуней и средств по уходу за кожей CVC Capital Partners.

Австралийские рынки акций завершили торги в падении индексов. Индекс S & P / ASX 200 упал на 23,30 пункта до 6 800,40, поскольку инвесторы отреагировали на смешанные данные по розничным продажам и производственным данным.

Розничные продажи снизились на 4,2% в прошлом месяце, в то время как показатель производственной активности в январе вырос.

Акции технологических компаний в основном выросли. Бумаги энергетических компаний, таких как Santos, Oil Search и Origin Energy, снизились более чем на 2% после того, как цены на нефть обвалились.

Акции Lynas Rare Earths подорожали на 13,7% после подписания контракта с правительством США на строительство коммерческого завода по разделению легких редкоземельных элементов.

Рынок акций Южной Кореи снизился на фоне фиксации прибыли после трех сессий роста. Индекс Kospi завершил торговую сессию падением на 20,21 пункта до 3140,63 пункта.

Акции Hyundai Motor потеряли 2,8%, а ее дочерняя компания Kia Motors - 3,6%. Акции технологических компаний выросли.

Рынок акций Новой Зеландии вырос. Эталонный индекс NZX 50 поднялся на 221,24 пункта до 13 333,43, чему способствовал рост акций коммунальных предприятий и здравоохранения.

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