Финансовый рынок: Nasdaq достиг рекордных показателей

Nasdaq поднялся на 73,67 пункта до 13 530,92, S&P 500 вырос на 1,22 пункта до 3 853,07, а Dow снизился на 12,37 пункта до 31 176,01.

Слабые торги на Уолл-стрит произошли на фоне того, что трейдеры выражали некоторую неуверенность в ближайших перспективах рынков после их стремительного роста к рекордным показателям.

Некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу перекупленности рынков, но трейдеры, похоже, опасаются упустить возможность дальнейшего роста.

Инвесторы продолжают сохранять оптимизм в отношении дополнительных финансовых стимулов Джо Байдена, который призвал к новому пакету помощи в размере 1,9 триллиона долларов.

Акции энергетических компаний продемонстрировали существенное снижение на фоне падения цен на сырую нефть.

Отражая слабость в энергетическом секторе, индекс Philadelphia Oil Service обвалился на 4,6%, а индекс NYSE Arca Oil упал на 3%.

Значительная слабость была заметна и среди акций авиакомпаний, о чем свидетельствует падение индекса NYSE Arca Airline Index на 2,2%.

Акции химической, транспортной и сталелитейной промышленности снизились, при этом бумаги производителей компьютерного оборудования и полупроводников продемонстрировали рост, что способствовало подъему высокотехнологичного индекса Nasdaq.

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