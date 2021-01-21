Финансовый рынок: Газпром не стал увеличивать объемы поставок газа в Европу

Таким образом, российская компания хочет заставить покупателей из Европы по максимум выбирать топливо из подземных хранилищ и платить за газ большую цену. В таком случае традиционное падение цен весной и летом может оказаться не столь существенным, поскольку Европе придется пополнять собственные запасы.

За последние две недели уровень отбора газа из ПГХ вырос до миллиарда кубометров в сутки. В настоящее время они заполнены лишь на 59%. По мнению аналитиков, при таких темпах топлива в Европе осталось лишь на 70 дней. Такая ситуация похожа на 2018 год, когда в конце зимы Европа осталась с практически пустыми хранилищами.

Газпром также приостановил продажу газа на собственной электронной площадке, которая ранее конкурировала со спотовыми площадками. Из-за этого покупатели вынуждены работать через европейские хабы, где имеется дефицит СПГ.

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