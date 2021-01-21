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​Узнайте все о торговых паттернах в экспертной публикации на сайте МОФТ
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​Узнайте все о торговых паттернах в экспертной публикации на сайте МОФТ

В статье можно найти информацию о преимуществах торговых паттернов, о задачах, которые они помогают решать, а также о способах их выявления на графиках
На сайте МОФТ была опубликована экспертная статья на тему торговых паттернов в трейдинге, их видов и предназначении. В статье подробно раскрыта эта тема — описано понятие торгового паттерна, его происхождение, обозначена сфера применения и польза, которую может получить трейдер при использовании этого инструмента технического анализа.

В статье можно найти информацию о преимуществах торговых паттернов, о задачах, которые они помогают решать, а также о способах их выявления на графиках. Эта информация позволит облегчить понимание динамики рынка и поможет научиться принимать правильные торговые решения для получения максимальной прибыли от торгуемого актива в конкретный отрезок времени.

Из публикации Вы узнаете, как классифицируются торговые паттерны на Форекс и каких двух основных типов бывают. Также Вы поймете причины формирования паттернов и научитесь трактовать по ним поведение рынка, делать правильные прогнозы движения графика котировок. Изучите самые популярные графические фигуры, которые формируют торговые паттерны в той или иной рыночной ситуации, а также ознакомитесь с краткой инструкцией о том, как правильно торговать на Форекс по паттернам. 

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Материал подготовлен: Михаил Пригожин



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четверг 21.01.2021 | 14:47
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