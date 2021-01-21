​Как торговать серебром на рынке Форекс — экспертный обзор МОФТ

В статье можно изучить общие сведения о торговле серебром на Форекс и все о данном металле, как о торговом инструменте — его обозначение на валютном рынке (XAG), валютные пары, в которых участвует этот драгоценный металл, как он измеряется и в каких единицах, как формируется его цена (котировка) и многое другое.

В публикации Вы также ознакомитесь с факторами, которые влияют на стоимость серебра на валютном рынке Форекс, изучите индикаторы, которые подходят для торговли серебром, научитесь прогнозировать динамику изменения цены этого торгового инструмента.

Дополнительно в обзоре серебра, как торгового инструмента Форекс, Вы найдете экспертные рекомендации и практические советы, которые пригодятся Вам при торговле серебром, а также узнаете некоторые нюансы, с которыми можно столкнуться в процессе работы с этим драгоценным металлом. Кроме этого в статье Вы найдете описание ряда торговых стратегий, которые считаются основными и максимально подходящими именно для этого торгового инструмента Форекс — серебра (XAG).

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Материал подготовлен: Екатерина Фесеева

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