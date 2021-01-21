Финансовый рынок: Байден подписывает свои первые указы

Среди них приказ о присоединении к Парижскому договору по климату. Дональд Трамп объявил в 2017 году, что Соединенные Штаты выходят из важного международного соглашения, направленного на смягчение последствий изменения климата.

Президент отказался от планов в отношении вызывающего споры трубопровода Keystone XL.

Байден вновь направил представителей США во Всемирную организацию здравоохранения, издав распоряжения об учреждении нового офиса в Белом доме для координации реакции своего правительства на пандемию и приостановив выход Вашингтона из агентства ООН по здравоохранению.

Следующим распоряжением он обязал всех американцев носить защитные маски во всех общественных местах и зданиях.

Байден также подписал приказ об отмене запрета, который администрация Трампа наложила на семь стран с мусульманским большинством.

В качестве другого ключевого шага Байден приказал остановить строительство вызывающей споры стены вдоль границы США и Мексики, которая должна была остановить приток нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки.

Байден утвердил назначение Джеффри Зиентса координатором президентской целевой группы по COVID-19. Он также восстановил управление мировой безопасности в области здравоохранения и биологической защиты в Совете нацбезопасности, который был распущен Трампом.

"Некоторые законопроекты, которые я собираюсь подписать сегодня, помогут изменить ход борьбы с пандемией коронавируса. Мы будем бороться с изменением климата так, как мы до сих пор не делали, и способствовать расовому равенству и поддержать другие сообщества с недостаточным уровнем жизни", — заявил Байден.

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