Курс золота: Стоимость драгоценного металла дорожает

Спотовая стоимость золота составляет 1 871,74 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 0,3% до 1 871,40 доллара.

Инфляционные ожидания растут на фоне очень мягкого подхода к экономической политике кандидата на должность Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен, а также позиции Байдена в отношении налогово-бюджетных стимулов.

Золото считается страховкой от инфляции и обесценивания валюты, которые могут возникнуть в результате мер стимулирования.

Фондовые игроки замерли в ожидании отчета по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка, а также пресс-конференции главы банка Лагард после заседания.

Банк Японии на своем сегодняшнем заседании сохранил свою ДКП без изменений, но скорректировал свой прогноз по росту экономики страны в сторону увеличения.

Читайте также: Золото растет в ходе сегодняшних торгов