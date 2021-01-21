Курс золота: Стоимость драгоценного металла дорожает

Спотовая стоимость золота составляет 1 871,74 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 0,3% до 1 871,40 доллара.
Инфляционные ожидания растут на фоне очень мягкого подхода к экономической политике кандидата на должность Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен, а также позиции Байдена в отношении налогово-бюджетных стимулов.
Золото считается страховкой от инфляции и обесценивания валюты, которые могут возникнуть в результате мер стимулирования.
Фондовые игроки замерли в ожидании отчета по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка, а также пресс-конференции главы банка Лагард после заседания.Банк Японии на своем сегодняшнем заседании сохранил свою ДКП без изменений, но скорректировал свой прогноз по росту экономики страны в сторону увеличения.
Читайте также: Золото растет в ходе сегодняшних торгов