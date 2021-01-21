Финансовый рынок: фондовые индексы Европы завершили торги разнонаправленно

Сегодня Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, повысил прогнозы роста и отметил, что риски как для экономической активности, так и для цен были смещены в сторону снижения.

Европейский индекс Stoxx 600 вырос до 412,47 после роста на 0,7% на предыдущей сессии. Немецкий DAX прибавил 0,3%, тогда как французский индекс CAC 40 и британский FTSE 100 снизились.

Акции Cellnex Telecom выросли на 4% после того, как она объявила о соглашении с Deutsche Telekom об объединении их мобильной инфраструктуры в Нидерландах.

Акции IG Group Holdings снизились на 1,5%. Компания, занимающаяся онлайн-торговлей, сообщила, что ее прибыль до налогообложения за первое полугодие увеличилась на 129% до 231,3 млн фунтов.

Бумаги Sage Group подорожали на 5%. В своем торговом отчете за три месяца, закончившихся 31 декабря 2020 года, компания-разработчик программного обеспечения сообщила, что общая выручка увеличилась на 1,4% до 447 млн фунтов.

Акции Close Brothers Group выросли на 3,3% после высоких результатов за пять месяцев, закончившихся 31 декабря.

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