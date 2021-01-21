МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Рынок нефти и газа
Фондовый рынок: Стоимость нефти перешла к снижению
logo

Фондовый рынок: Стоимость нефти перешла к снижению

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставками в марте упала на 0,8% до 55,61 долл/барр
​В четверг цены на нефть упали после двух дней роста из-за возможного увеличения бюджетных расходов Соединенных Штатов при администрации Байдена на борьбу с пандемией коронавируса.

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставками в марте упали на 0,8% до 55,61 долл/барр, а нефть марки WTI с контрактами на март подешевела до 52,86 долл/барр.

Переживания инвесторов из-за вводимых карантинных ограничениях для сдерживания распространения коронавирусной инфекции и сокращения спроса на нефтепродукты выросли после того, как еженедельная статистика продемонстрировала рост запасов коммерческой нефти в Соединенных штатах.

По информации API, запасы коммерческой нефти в Соединенных Штатах выросли на 2,6 млн баррелей за прошлую неделю. Эксперты прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

При этом количество бензина и дистиллятов, а также ДТ увеличились меньше, чем прогнозировали эксперты.

В пятницу Управление энергетической информации Соединенных Штатов выпустит еженедельный отчет о запасах нефтепродуктов в стране.



Читайте также: Фондовый рынок: Цены на нефть перешли к росту

четверг 21.01.2021 | 13:30
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok