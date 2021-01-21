Фондовый рынок: Стоимость нефти перешла к снижению

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставками в марте упали на 0,8% до 55,61 долл/барр, а нефть марки WTI с контрактами на март подешевела до 52,86 долл/барр.

Переживания инвесторов из-за вводимых карантинных ограничениях для сдерживания распространения коронавирусной инфекции и сокращения спроса на нефтепродукты выросли после того, как еженедельная статистика продемонстрировала рост запасов коммерческой нефти в Соединенных штатах.

По информации API, запасы коммерческой нефти в Соединенных Штатах выросли на 2,6 млн баррелей за прошлую неделю. Эксперты прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

При этом количество бензина и дистиллятов, а также ДТ увеличились меньше, чем прогнозировали эксперты.

В пятницу Управление энергетической информации Соединенных Штатов выпустит еженедельный отчет о запасах нефтепродуктов в стране.

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