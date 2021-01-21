Финансовые новости: Джо Байден принял присягу президента США

Руководитель Верховного суда Джон Робертс принес присягу Джо Байдену.

Камала Харрис была приведена к присяге судьей Верховного суда Соней Сотомайор.

Байден обеспечил возвращение демократов к власти, победив действующего президента Дональда Трампа на президентских выборах. Трамп, который до сих пор не признал поражение, заявив, что его противник украл выборы, покинул Белый дом в среду утром, нарушив давнюю традицию приветствовать нового президента и присутствовать на церемонии инаугурации.

Из-за ограничений по Covid-19, инаугурация президента в 2021 году прошла без массового участия и ликующих толп. Белый дом, Капитолийский холм и другие важные точки столицы были взяты под усиленную охрану из-за возможных протестов правых экстремистов.

Мероприятия по инаугурации начались с того, что утром Джо Байден, посетил мессу в соборе святого апостола Матфея. Его жена доктор Джилл Байден, Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф также посетили службу.

Выступая с инаугурационной речью пред Капитолием, Байден пообещал, что станет президентом всех американцев.

"Я буду сражаться за тех, кто не поддержал меня, так же, как и за тех, кто поддержал", — заявил он народу.

Приняв присягу, Байден рассказал о самых больших проблемах, с которыми сталкивается страна — разрушительная пандемия коронавируса, массовая потеря рабочих мест, угроза окружающей среде, призывы к расовой справедливости и возрождение политического экстремизма.

В завершении он попросил аудиторию помолиться за жертв Covid.

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