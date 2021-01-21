Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги ростом

Китайский рынок акций вырос на фоне новостей о том, что China Mobile, China Unicom Hong Kong и China Telecom Corp подали заявку в Нью-Йоркскую фондовую биржу с просьбой пересмотреть их исключения из листинга.

Индекс Shanghai Composite вырос на 38,17 пункта до 3 621,26, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 34,71 пункта до 29 927,76.

Рынок акций Японии вырос, поскольку Центробанк страны оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, повысил прогнозы роста и отметил, что риски как для экономической активности, так и для цен были смещены в сторону снижения.

Индекс Nikkei вырос на 233,60 пункта до отметки 28 756,86 пункта, что является 30-летним максимумом. Более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 0,60% до 1 860,64 пункта.

Бумаги Dentsu Group выросли на 5,3% после сообщения о том, что компания намерена продать свою штаб-квартиру в Токио за сумму 300 миллиардов иен.

Акции компании Panasonic подорожали на 5% после того, как она сообщила, что работает над специальными контейнерами для хранения вакцины от коронавируса. Ценные бумаги SoftBank Group выросли на 2,9%.

Австралийские рынки акций выросли после того, как данные показали, что уровень безработицы в стране снизился в декабре.

Данные Австралийского статистического бюро показали, что уровень безработицы в Австралии упал на 6,6% с учетом сезонных колебаний в декабре.

Индекс S & P / ASX 200 поднялся на 53,30 пункта до 6 823,70, а более широкий индекс All Ordinaries вырос на 56,10 пункта до 7 107,10.

Акции технологических компаний выросли. Бумаги золотодобывающих компаний Northern Star Resources и Regis прибавили около 2%, поскольку цены на драгоценный металл достигли двухнедельного максимума из-за слабости доллара.

Рынок акции Южной Кореи вырос третью сессию подряд и достиг рекордного уровня после того, как данные показали, что экспорт страны увеличивался в первые 20 дней нового года на фоне устойчивых поставок чипов и автомобилей. Индекс Kospi поднялся на 46,29 пункта до 3160,84 пункта.

Акции Samsung Electronics выросли более чем на 1%, Hyundai Motor — на 2,1%, а Kia Motors — на 4%.

Рынок акций Новой Зеландии закрылся на подъеме: индекс NZX-50 поднялся на 85,74 пункта до 13 112,19, в первую очередь за счет акций коммунальных предприятий и здравоохранения.

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