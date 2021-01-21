Финансовый рынок: Фондовые индексы США выросли после инаугурации Джо Байдена

Dow вырос на 257,86 пункта до 31 188,38, Nasdaq взлетел на 260,07 пункта до 13 457,25, а S&P 500 подскочил на 52,94 пункта до 3 851,85.

Скачок высокотехнологичного индекса Nasdaq отчасти был вызван резким ростом акций Netflix на 16,9%.

Netflix достигла высокого уровня после сообщения о сильном росте подписчиков в четвертом квартале, когда их общее количество превысило 200 миллионов.

Компании Procter & Gamble и Morgan Stanley сообщили о квартальных результатах лучше ожиданий, что свидетельствует о положительном начале сезона отчетности.

В среду избранный президент Соединенных Штатов был призван к присяге и официально стал 46-м главой Белого дома.

В своем выступлении Байден призвал к дополнительным стимулам и ускоренному внедрению вакцины против коронавируса, что помогло снять опасения инвесторов по поводу более высоких налогов и усиления контроля при демократическом правлении.

Акции жилищного строительства показали одни из лучших показателей рынка за день, в результате чего индекс жилищного сектора Филадельфии вырос на 3,9%.

Рост жилищного фонда произошел, несмотря на то, что Национальная ассоциация строителей жилья опубликовала отчет, свидетельствующий о неожиданном падении уверенности американских строителей в январе.

Акции золота резко выросли, в результате чего индекс NYSE Arca Gold Bugs Index вырос на 3,3%. Рост в секторе произошел после того, как цена на золото с поставкой в феврале выросла на 26,30 доллара до 1 866,50 доллара за унцию.

Акции программного обеспечения, авиакомпаний и коммерческой недвижимости выросли, в то время как акции природного газа, банковского сектора и нефтесервиса снизились.

Читайте также: Фондовый рынок - Европейские индексы выросли