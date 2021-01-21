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Финансовый рынок: Фондовые индексы США выросли после инаугурации Джо Байдена
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Финансовый рынок: Фондовые индексы США выросли после инаугурации Джо Байдена

S&P 500 подскочил на 52,94 пункта до 3 851,85
​В среду основные фондовые индексы США завершили торговую сессию на новых рекордных максимумах, после инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Dow вырос на 257,86 пункта до 31 188,38, Nasdaq взлетел на 260,07 пункта до 13 457,25, а S&P 500 подскочил на 52,94 пункта до 3 851,85.

Скачок высокотехнологичного индекса Nasdaq отчасти был вызван резким ростом акций Netflix на 16,9%.

Netflix достигла высокого уровня после сообщения о сильном росте подписчиков в четвертом квартале, когда их общее количество превысило 200 миллионов.

Компании Procter & Gamble и Morgan Stanley сообщили о квартальных результатах лучше ожиданий, что свидетельствует о положительном начале сезона отчетности.

В среду избранный президент Соединенных Штатов был призван к присяге и официально стал 46-м главой Белого дома.

В своем выступлении Байден призвал к дополнительным стимулам и ускоренному внедрению вакцины против коронавируса, что помогло снять опасения инвесторов по поводу более высоких налогов и усиления контроля при демократическом правлении.

Акции жилищного строительства показали одни из лучших показателей рынка за день, в результате чего индекс жилищного сектора Филадельфии вырос на 3,9%.

Рост жилищного фонда произошел, несмотря на то, что Национальная ассоциация строителей жилья опубликовала отчет, свидетельствующий о неожиданном падении уверенности американских строителей в январе.

Акции золота резко выросли, в результате чего индекс NYSE Arca Gold Bugs Index вырос на 3,3%. Рост в секторе произошел после того, как цена на золото с поставкой в феврале выросла на 26,30 доллара до 1 866,50 доллара за унцию.

Акции программного обеспечения, авиакомпаний и коммерческой недвижимости выросли, в то время как акции природного газа, банковского сектора и нефтесервиса снизились.

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четверг 21.01.2021 | 09:22
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