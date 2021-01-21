Форекс: В декабре уровень безработицы в Австралии снизился

Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 6,7%.

В декабре 2020 года количество рабочих мест в Австралии выросло на 50 000, что соответствует прогнозам экспертов. В ноябре было создано 90 000 рабочих мест.

Полная занятость выросла на 35,7 тыс. до 12 910 800 после роста на 84,2 тыс. рабочих мест в ноябре. На условиях неполного рабочего дня количество рабочих мест было увеличено 14,3 тыс. после роста 5,8 тыс. в предыдущем месяце.

С начала 2020 года полная занятость сократилась на 75 900 человек, а неполная занятость выросла на 12 000 человек.

Показатель участия составил 66,2, что соответствует прогнозам, по сравнению с 66,1 месяцем ранее. Количество отработанных часов в месяц увеличилось на 2 миллиона часов.

Количество безработных сократилось на 30 100 до 912 000 и увеличилось на 221 700 за год до декабря 2020 года.

Уровень безработицы среди молодежи снизился на 1,7 п.п. до 13,9% и увеличился на 2,3 п.п. с начала года.

С начала года занятость снизилась на 0,5% или на 63,9 тыс. человек. Доля неполной занятости за последние 12 месяцев увеличилась на 0,3 п.п. до 32,1%.

Общее число отработанных часов в месячном выражении выросло на 1,686 млн до 1,753 млн. Снижение составило на 1,5% за год, что больше, чем сокращение численности занятых на 0,5%.

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