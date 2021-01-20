Рынок нефти: Саудовская Аравия считает США важным нефтяным государством

США в настоящее время являются довольно крупным игроком, учитывая тот факт, что данная отрасль была существенно развита за счет сланцевой нефти и газа. Благодаря этому было создано большое количество новых рабочих мест.

По словам министра, после того как новым президентом США стал Джо Байден, который будет уделять много внимания экологическим вопросам и использования возобновляемых источников энергии вместо нефти.

Саудовский министр также отметил, что не будет иметь значения, будет ли президент США использовать Twitter, как это часто делал Д. Трамп. В прошлом году Трамп вел переговоры с Россией и Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+ касательно сокращения добычи нефти с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. Трамп был заинтересован в низкой стоимости бензина накануне промежуточных выборов в Конгресс. За время своего президентства Трамп активно использовал Twitter для того чтобы как-то повлиять на ситуацию.

Читайте также: Объемы прокачки газа через Украину снизились