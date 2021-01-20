NPBFX проведет вебинар на тему: Как заработать на трейдинге драгматаллов

В онлайн-торговле на финансовых рынках золото и серебро также выступают в роли активов-убежищ. Трейдеры включают спотовые XAUUSD и XAGUSD в свои торговые портфели как для долгосрочных, так и для краткосрочных торговых стратегий. «Металлические» инструменты обладают высочайшей ликвидностью, хорошо прогнозируются, их можно использовать для хеджирования рисков по другим классам активов.

Компания NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor приглашает на открытый обучающий вебинар «Трейдинг золотом и серебром на финансовом рынке». На вебинаре вы узнаете, как максимально использовать потенциал спотовых золота и серебра, как проводить технический анализ по данным инструментам и получать дополнительную прибыль на торговле металлами.

Программа вебинара.

Как изменился рынок золота в последние годы?

«Металлические» счета в банке или спот-инструменты XAUUSD, XAGUSD? Что интереснее с точки зрения частного трейдера?

В чем отличительные черты инвестирования в металлы на Форекс?

Какую доходность можно получить, торгуя золотом с плечом?

Особенности технического анализа графиков золота и серебра.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 21 января 2021 г. (четверг)

Начало вебинара: 20:00 МСК

Стоимость участия: бесплатно

Спикеры проекта.

Виктор Емченко – руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Александр Минаев – руководитель трейдингового центра национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», преподаватель курсов «Валютный дилинг» и «Прогнозирование финансовых рынков» на экономическом факультете «МИФИ». Занимается научной работой, результатом которой стали модифицированные методы торговли по Демарку и Вульфу, вероятность прибыльной сделки в которых повышена до 80%. Сборная команда «МИФИ» по трейдингу под его руководством неоднократно занимала призовые места в ежегодном Всероссийском студенческом конкурсе, проводимом совместно с Московской биржей.

Владимир Лейнер – ведущий финансовый консультант учебного центра FXinstructor, аспирант кафедры биржевого дела и ценных бумаг Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Автор и ведущий курса «Трейдинг на финансовых рынках от А до Я».

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте компании NPBFX.

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