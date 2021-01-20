Фондовый рынок: Аналитик FreshForex представляет торговый прогноз перед публикацией решения ЕЦБ

Публикация решения Европейского Центробанка состоится 21 января в 15:45 по московскому времени. Ознакомьтесь с торговым прогнозом ведущего аналитика FreshForex А.Горячева:

Дефляция в еврозоне продолжается пять месяцев, что вынуждает ЕЦБ поддерживать мягкую кредитно-денежную политику. Позитивный сигнал для европейских фондовых рынков! Сегодня предпочтительно открывать позиции Buy #DAX30, #CAC40.

Источник: FreshForex

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