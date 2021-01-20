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Фондовый рынок: Аналитик FreshForex представляет торговый прогноз перед публикацией решения ЕЦБ
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Фондовый рынок: Аналитик FreshForex представляет торговый прогноз перед публикацией решения ЕЦБ

Публикация решения Европейского Центробанка состоится 21 января
Европейский центральный банк — финансовая организация мирового масштаба, которая регулирует всю кредитно-финансовую политику Еврозоны. По этой причине решение ЕЦБ по процентной ставке вызывает высокую волатильность на валютном рынке.

Публикация решения Европейского Центробанка состоится 21 января в 15:45 по московскому времени. Ознакомьтесь с торговым прогнозом ведущего аналитика FreshForex А.Горячева:

Дефляция в еврозоне продолжается пять месяцев, что вынуждает ЕЦБ поддерживать мягкую кредитно-денежную политику. Позитивный сигнал для европейских фондовых рынков! Сегодня предпочтительно открывать позиции Buy #DAX30, #CAC40.

Источник: FreshForex



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среда 20.01.2021 | 14:31
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