МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Финансовый рынок: Фондовые индексы Европы выросли на фоне позитивных новостей
logo

Финансовый рынок: Фондовые индексы Европы выросли на фоне позитивных новостей

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5%
В среду ​европейские фондовые индексы выросли на фоне позитивных отчетов о доходах и обещания нового министра финансов США Джанет Йеллен "действовать масштабно" для восстановления крупнейшей экономики мира, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Сегодня пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена. На прошлой неделе он представил пакет экономической помощи на сумму 1,9 триллиона долларов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5% до уровня 409,92. Немецкий DAX также поднялся на 0,5%, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,4%, в британский FTSE 100 остался на прежнем уровне.

Акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding прибавили 2,4%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в IV квартале выросла до €1,35 млрд с €1,13 млрд в том же квартале прошлого года.

Ценные бумаги швейцарской группы Compagnie Financiere Richemont выросли на 2,8% после увеличения выручки в III квартале.

Акции Nicox SA подорожали на 1,3%. Чистая выручка компании за 2020 год составила €8,9 млн по сравнению с €6,9 млн в предыдущем году.

Бумаги Bilfinger снизились на 1%. Строительная компания объявила, что генеральный директор Том Блейдс решил не продлевать контракт после 30 июня 2021 года по личным причинам.

Читайте также: Финансовый рынок: Американские фондовые индексы выросли

среда 20.01.2021 | 13:55
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok