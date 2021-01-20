Фондовый рынок: Стоимость нефти выросла несмотря на негативные прогнозы МЭА

Нефть марки Brent с контрактами в марте выросла на 0,7% до 56,30 долл/барр. Нефть марки West Texas Intermediate с поставками в марте подорожала на 0,9% до 53,48 долл/барр.

Инвесторы ожидают увеличения расходов на стимулирование экономики после того, как кандидат в министры финансов США Джанет Йеллен поддержала крупный бюджетный пакет по восстановлению финансовой системы страны, чтобы помочь американцам и бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.

Она призвала законодателей "действовать масштабно" в отношении расходов на помощь в связи с коронавирусом, утверждая, что экономические выгоды намного перевешивают риски увеличения долгового бремени.

Избранный президент Джо Байден уже на прошлой неделе обрисовал в общих чертах пакет экономической помощи в размере $1,9 трлн, чтобы дать толчок экономике. Ожидается, что после своей инаугурации он издаст серию указов.

Негативно на оптимизм инвесторов повлияла информация о количестве случаев заболевания Covid-19 во всем мире, что заставило Международное энергетическое агентство (МЭА) снизить свои прогнозы относительно роста мирового спроса на нефть в этом году.

В своем последнем отчете по рынку нефти агентство пересмотрело в сторону понижения свой предыдущий прогноз на 600 000 барр/сут. на первый квартал 2021 года и на 300 000 барр/сут. на 2021 год в целом.

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