Форекс: Finam предлагает стратегию Comon

Несмотря на глобальную пандемию коронавируса, парализовавшую весной 2020 года мировую экономику, финансовые рынки смогли оперативно восстановить позиции - ведущие биржевые индексы обновили исторические максимумы.

Индекс Comon (ComonIndex, CI), отражающий среднедневную доходность всех стратегий сервиса автоследования Comon.ru, после мартовской просадки на 26,5% к концу прошлого года не только установил новый рекорд на уровне 173,87 пункта, но и существенно обогнал по доходности индексы МосБиржи и S&P500. Всего за год индекс Comon прибавил 34%, оказавшись в 4 раза доходнее Индекса МосБиржи и в 2 раза - S&P500 ( 8% и 17% соответственно).

При этом большинство рекомендованных стратегий Comon.ru, представляющих собой модельные портфели авторов сервиса, профессиональных трейдеров со стабильно высокими торговыми результатами, принесли подписчикам более 50%, а отдельные - свыше 100%.

Инвесторы, желающие вложить капитал в индекс Comon, могут воспользоваться стратегией доверительного управления "Весь Comon". Она включает в себя стратегии самых успешных авторов Comon.ru, причем за счет математического балансирования и оптимального выбора портфелей ей даже удается обогнать значение бенчмарка.

"Весь Comon" ориентирован на высокий доход, но одновременно максимально диверсифицирован по рынкам, отраслям и инструментам, поэтому подходит для инвесторов с умеренным риск-профилем. Одно из его ключевых преимуществ - демократичный порог входа: 10 тысяч рублей являются беспрецедентно низкой суммой для рынка доверительного управления активами.

Подключиться к стратегии "Весь Comon" можно онлайн, заполнив форму дистанционного открытия счета.

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