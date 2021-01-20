Форекс: В декабре инфляция потребительских цен в Великобритании выросла в 2 раза

В декабре инфляция ускорилась до 0,6% с 0,3% в прошлом месяце. Аналитики ожидали данный показатель на уровне 0,5%.

В месячном выражении потребительские цены в декабре выросли на 0,3%, преодолев падение на 0,1% в ноябре, что выше ожидаемого показателя в 0,2%.

Без учета энергоносителей, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция увеличилась до 1,4% с 1,1% в предыдущем месяце. Базовая инфляция составила 1,3%.

Затраты на транспорт, отдых и культуру выросли на 1,9% и 2,6% соответственно. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки упали на 1,4%, а цены на одежду и обувь — на 1,8%.

На декабрьском заседании по денежно-кредитной политике экономисты заявили, что инфляция резко вырастет до целевого показателя весной, поскольку снижение НДС подходит к концу, а значительное падение цен на энергоносители в начале 2020 года выпадает из годового сравнения.

Инфляция, вероятно, вырастет почти до 2,5% в конце 2021 года, сказал Томас Пью, экономист Capital Economics. Тем не менее, экономический спад не позволит инфляции в течение длительного времени превысить 2-процентный целевой показатель в 2022 году.

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