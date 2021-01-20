Финансовый рынок: Фондовые индексы стран АТР преимущественно выросли

Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на дополнительные стимулы и более масштабную вакцинацию против коронавируса при новом президенте США Джо Байдене, который будет приведен к присяге сегодня.

Акции Китая колебались перед тем, как закончить торговую сессию ростом, поскольку центральный банк страны оставил ставки по кредитам без изменений, как многие ожидали. Основная ставка по годовому кредитованию была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетнему кредитованию — на уровне 4,65%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 16,71 пункта до 3 583,09, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 320,19 пункта до 29 962,47.

Японский рынок акций закрылся снижением, так как доллар упал по отношению к иене на фоне начала эры администрации Байдена в США.

Индекс Nikkei упал на 110,20 пункта до 28 523,26, в то время как более широкий индекс Topix закрылся на 0,34% ниже, до 1849,58.

Акции ANA Holdings снизились на 3,4% после сообщений о том, что авиакомпания, вероятно, сообщит о рекордных убытках за девять месяцев.

Акции Tokyo Electric Power выросли на 7,6% после того, как оптовые цены на электроэнергию в Японии достигли максимального уровня на фоне более холодной зимней погоды и сокращения поставок топлива.

Австралийские рынки акций продемонстрировали небольшой рост на фоне ожиданий того, что ограничения на Covid-19 в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде скоро будут ослаблены.

Индекс S & P / ASX 200 вырос на 27,80 пункта до 6 770,40, а более широкий индекс All Ordinaries в итоге поднялся на 36 пунктов до 7 051.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, выросли на 1-2%, поскольку цены на нефть выросли на фоне надежд США на стимулирование экономики.

Акции технологических компаний выросли вслед за своими американскими аналогами: Afterpay вырос на 5,2% после того, как Netflix превзошел ожидания роста числа подписчиков в прошлом квартале.

Горнодобывающий гигант BHP Group прибавил 0,9% после прогнозов рекордного объема добычи железной руды.

Рынки акций Южной Кореи выросли: индекс Kospi прибавил 21,89 пункта до 3 114,55 пункта.

Акции Kia Motors подорожали более чем на 5% после роста на 17% днем ранее.

Акции производителя бытовой техники LG Electronics взлетели на 12,8% после того, как в компании заявили, что рассматривают все варианты, чтобы решить, что делать со своим убыточным мобильным бизнесом.

Рынок акций Новой Зеландии резко вырос: контрольный индекс NZX 50 поднялся на 145,14 пункта до 13 026,45 пункта в преддверии инаугурации Байдена на посту президента США. Акции экспортера Fisher & Paykel Healthcare подскочили на 5,7%.

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