Финансовый рынок: Американские фондовые индексы выросли

Все основные индексы закрылись на положительной территории, при этом индекс Nasdaq вырос больше своих конкурентов. В то время как Nasdaq поднялся на 1,5% до уровня 13 197,18, Dow вырос на 0,4% до отметки в 30 930,52, а S&P 500 увеличился на 0,8% до 3798,91.

Трейдеры внимательно следили за выступлением кандидата в министры финансов Джанет Йеллен во время ее слушаний по утверждению в Финансовом комитете Сената.

В заранее подготовленных записках Йеллен призвала к дополнительным стимулам для устранения негативного воздействия продолжающейся пандемии коронавируса.

Йеллен признала растущий государственный долг, с которым столкнулась новая администрация, но заявила, что выгоды от еще одного пакета помощи намного перевесят затраты.

Резкое падение акций Goldman Sachs ограничило потенциал роста индекса Доу-Джонса. Бумаги финансового гиганта упали на 2,3%, несмотря на то, что результаты четвертого квартала оказались лучше ожиданий.

Ценные бумаги Bank of America снизились после того, как он сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал и о доходах, которые не оправдали оценок.

Акции полупроводников резко выросли в течение сессии, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос на 3,4%.

Рост ценных бумаг наблюдался и среди нефтяных компаний, о чем свидетельствует рост на 2,4% индекса NYSE Arca Oil.

Акции биотехнологических компаний выросли, что привело к подъему индекса NYSE Arca Biotechnology на 1,8%. .

Акции жилищного сектора, программного обеспечения и фармацевтики выросли, в то время как акции природного газа заметно упали.

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