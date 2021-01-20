Форекс: МВФ прогнозирует рост экономики Германии в 2021 году

Восстановление крупнейшей экономики еврозоны будет неравномерным, а квартальные колебания будут обусловлены динамикой распространения Covid-19, говорится в докладе МВФ.

"Восстановление должно вырасти после вакцинации, но ожидается, что производство не вернется к докризисному уровню до 2022 года", — говорится в отчете.

"Базовый прогноз представлен с высокой степенью неопределенности, с рисками, имеющими тенденцию к снижению, поскольку возобновляющиеся волны пандемии коронавируса могут спровоцировать возобновление или продление карантинных ограничений".

По сообщению финансового регулятора, экспортная зависимость и финансовая открытость Германии делают ее экономику уязвимой для потрясений со стороны внешнего спроса.

МВФ добавил, что давние проблемы, связанные со старением населения, пробелами в инфраструктуре и надвигающимся переходом к зеленой энергии, будут усугубляться структурными изменениями, вызванными пандемией.

Уровень безработицы, по прогнозам, вырастет до 4,3% с 4,2%.

В отчете говорится, что программа по временной занятости, известная как Kurzarbeit, должна оставаться приоритетной для поддержки рынка труда во время восстановления экономики.

Тем не менее, МВФ подчеркнул важность дополнительных мер, направленных на группы населений, сильно пострадавших от пандемии или не охваченные Курцарбайтом.

Прогнозируется, что дефицит бюджета сократится до 3,4% ВВП в этом году с 6,3% в прошлом году.

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