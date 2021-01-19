Фондовый рынок: Северный поток-2 может остаться недостроенным

Таким образом, компания впервые заговорила о возможном провале своего проекта, хотя по-прежнему настроена на то, чтобы завершить его строительство как только это станет возможным. Так как «Газпром» является публичной компанией, то он должен предупреждать своих инвесторов о возможных рисках до того как будут размещены долговые бумаги.

Если наступят исключительные обстоятельства и проект будет приостановлен, от компании могут потребовать выплатить компенсацию – штрафы, сборы за аннулирование и ряд других платежей. Также может возникнуть необходимость в создании значительного объема резервов, которые смогут сдержать обесценивание инвестиций. Строительство было остановлено в декабре 20219 года из-за санкций со стороны США, которые планируется продлевать и ужесточать.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG затрудняется назвать сроки возобновления строительства.

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