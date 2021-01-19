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Финансовый рынок: В Швейцарии хотят ввести запрет на коронавирусные запреты
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Финансовый рынок: В Швейцарии хотят ввести запрет на коронавирусные запреты

На минувшей неделе власти Швейцарии продлили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, до конца февраля
​Швейцарские активисты предложили ввести запреты на запреты властей, связанные с пандемией коронавируса.

По словам представителей организации «Друзья конституции», уже собрано достаточное количество подписей для проведения референдума о том, чтобы лишить властей права самостоятельно вводить режим самоизоляции и другие ограничения, связанные с коронавирусом.

Собранные подписи уже были переданы в Федеральную канцелярию, которая находится в городе Берн. Есть вероятность, что референдум может состояться в июне этого года. 

На минувшей неделе власти Швейцарии продлили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, до конца февраля. Все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, закрыты, а сотрудников обязаны перевести на удаленную работу.

Ранее противники карантина в Германии решили отложить протесты до начала весны. Своих сторонников они призвали смириться с ограничениями и не проводить демонстраций зря. В Германии сейчас введены самые строгие за всю историю страны ограничения.

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вторник 19.01.2021 | 17:53
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